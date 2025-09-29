Dékuple: résultat net en retrait au premier semestre

(AOF) - Le Groupe Dékuple,spécialiste de la communication et du data marketing en Europe, a dévoilé ses résultats du semestre 2025, d'où ressort un résultat net part du groupe de 3,8 millions d'euros, en retrait de 31%. L'Ebitda retraité s'élève à 10,6 millions d'euros, en baisse de 14,1%. Le chiffre d'affaires s'affiche à 11,7,4 millions d'euros, en hausse de 12,3%. "Ce premier semestre 2025 illustre, une nouvelle fois, la solidité de notre modèle diversifié et la pertinence de notre stratégie, avec une croissance de notre revenu net de 5,8 %", a déclaré la direction de l'entreprise.

Dans un environnement économique incertain, la société anticipe pour l'exercice 2025 un chiffre d'affaires supérieur à 240 millions d'euros et une performance opérationnelle résiliente hors coûts d'adaptation.

