CAC 40
7 888,69
+0,23%
Dékuple: résultat net en retrait au premier semestre
information fournie par AOF 29/09/2025 à 08:29

(AOF) - Le Groupe Dékuple,spécialiste de la communication et du data marketing en Europe, a dévoilé ses résultats du semestre 2025, d'où ressort un résultat net part du groupe de 3,8 millions d'euros, en retrait de 31%. L'Ebitda retraité s'élève à 10,6 millions d'euros, en baisse de 14,1%. Le chiffre d'affaires s'affiche à 11,7,4 millions d'euros, en hausse de 12,3%. "Ce premier semestre 2025 illustre, une nouvelle fois, la solidité de notre modèle diversifié et la pertinence de notre stratégie, avec une croissance de notre revenu net de 5,8 %", a déclaré la direction de l'entreprise.

Dans un environnement économique incertain, la société anticipe pour l'exercice 2025 un chiffre d'affaires supérieur à 240 millions d'euros et une performance opérationnelle résiliente hors coûts d'adaptation.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

DEKUPLE
24,400 EUR Euronext Paris -5,43%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

