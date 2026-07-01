Dékuple prend une participation majoritaire dans subko&co en Pologne

Le spécialiste de la communication et du data marketing a annoncé une prise de participation majoritaire dans cette agence polonaise qui associe marketing à la performance, campagnes programmatiques, analyse de données et création de contenus pour les campagnes digitales et les solutions MarTech.

Cette société polonaise a été fondée en 2013 et accompagne les entreprises dans leur développement numérique et leurs stratégies de communication. L'agence s'est notamment distinguée par sa capacité à créer des passerelles entre les marchés polonais et francophones, en accompagnant aussi bien des acteurs locaux qu'internationaux.