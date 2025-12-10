Dékuple : Nouveau plan quinquennal dévoilé

Annonce d’un nouveau plan stratégique
Hier matin, Dékuple a dévoilé les détails de son nouveau plan quinquennal, Ambition 2030. Ce nouveau plan succède à Ambition 2025 et prévoit la poursuite de la transformation stratégique du groupe en un leader du data marketing sur le plan européen. Avec Ambition 2030, Dékuple ambitionne désormais de franchir le cap de 400 M€ de chiffre d’affaires au terme du plan tout en garantissant le maintien de l’EBITDA entre 13% et 15% du revenu net sur la période. Le groupe prévoit également de poursuivre sa dynamique d’expansion internationale et s’est fixé pour objectif de réaliser 30% de ses revenus à l’étranger en 2030.
Estimations
De notre côté, nous accueillons positivement ce nouveau plan et réhaussons le TCAM 2025e-2030e à 8,0% (vs 7,1% auparavant). Selon nous, la plus grande exposition du groupe aux marchés internationaux dynamisera la top line sur la durée du plan. Notre objectif d’EBE 2025e est quant à lui maintenu à 22,6 M€, traduisant une marge d’EBE 2025e de 12,1% vs 14,2% en 2024.
Recommandation
Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat. Après mise à jour de notre modèle, nous relevons notre OC à 30,5€ (vs 29,8 €) auparavant. Cet objectif laisse +16,4% d’upside par rapport au cours d’hier soir.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer