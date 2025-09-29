Dékuple malmené au premier semestre

(AOF) - Dékuple fléchit de 4,26%, à 24,70 euros, dans le sillage de sa performance mitigée réalisée au premier semestre 2025. Le spécialiste de la communication et du data marketing en Europe a déclaré sur la période un résultat net part du groupe de 3,8 millions d'euros, en décroissance de 31%. Le résultat opérationnel courant s'élève à 6,5 millions d'euros, en baisse de 22,4%, soit 7,4 % du revenu net semestriel, contre 10,1 % au premier semestre 2024.

Toutefois, le chiffre d'affaires, déjà publié, s'affiche en hausse de 12,3%, à 117,4 millions d'euros et le revenu net en progression de 5,8% à, 88,3 millions d'euros.

La trésorerie atteint 45,8 millions d'euros, contre 58 millions au 31 décembre 2024 et 58,9 millions au 30 juin 2024.

"Ce premier semestre 2025 illustre, une nouvelle fois, la solidité de notre modèle diversifié et la pertinence de notre stratégie, avec une croissance de notre revenu net de 5,8 %", a déclaré la direction de l'entreprise.

Dans un environnement économique incertain, la société anticipe pour l'exercice 2025 un chiffre d'affaires supérieur à 240 millions d'euros et une performance opérationnelle résiliente hors coûts d'adaptation. Elle indique, par ailleurs, rester attentive aux opportunités de croissance externe.

Dékuple indique poursuivre ses investissements dans ses activités récurrentes (Magazines, Assurances), accélère son développement dans le Marketing Digital grâce à l'innovation et à des acquisitions ciblées en France comme à l'international, et déploie les synergies issues des différentes sociétés récemment intégrées.

