Dékuple, Exosens, Stellantis... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Baikowski

Baikowski, spécialiste dans la fabrication de minéraux industriels de spécialités, a fait part d'un résultat net part du groupe de 4,6 millions d'euros, en croissance de 113%. L'Ebitda s'affiche à 6,8 millions d'euros, en hausse de 63,1%. Le chiffre d'affaires s'élève à 26,7 millions d'euros, en amélioration de 2,7%. La trésorerie à fin juin 2025 s'élève à 9,4 millions d'euros, en hausse de +3,8 millions d'euros par rapport à fin 2024. Le cash-flow libre opérationnel s'est sensiblement amélioré sur le semestre, atteignant 2,5 millions d'euros contre 0,7 million d'euros un an plus tôt.

Bonduelle

Le chiffre d'affaires de Bonduelle pour l'exercice 2024-2025 s'établit à 2,203 milliards d'euros, soit un repli de 0,8% en données comparables et de 0,9% en données publiées sur un an. Le résultat opérationnel courant s'établit à 83,8 millions d'euros, en légère progression (+0,2%) sur un an. Sur cette période, la marge opérationnelle courante progresse à 3,8%, contre 3,7% pour l'exercice précédent après prise en compte du retraitement IFRS 5. Le groupe enregistre une perte nette en 2024-2025 de 11,5 millions d'euros, contre une perte de 119,8 millions d'euros un an avant.

Dékuple

Le Groupe Dékuple, spécialiste de la communication et du data marketing en Europe, a dévoilé ses résultats du semestre 2025, d'où ressort un résultat net part du groupe de 3,8 millions d'euros, en retrait de 31%. L'Ebitda retraité s'élève à 10,6 millions d'euros, en baisse de 14,1%. Le chiffre d'affaires s'affiche à 11,7,4 millions d'euros, en hausse de 12,3%. "Ce premier semestre 2025 illustre, une nouvelle fois, la solidité de notre modèle diversifié et la pertinence de notre stratégie, avec une croissance de notre revenu net de 5,8 %", a déclaré la direction de l'entreprise.

Equasens

Equasens a dévoilé des résultats semestriels en hausse. Sur les six premiers mois de l'année 2025, le chiffre d'affaires a augmenté de 7,4%, à 116 millions d'euros, tandis que l'Ebitda courant s'est amélioré de 5,5%, à 29,8 millions d'euros. Parallèlement, le résultat opérationnel courant a progressé de 1,2%, à 21,1 millions d'euros, alors que de son côté, le bénéfice net part du groupe n'a crû que de 0,4%, à 17,3 millions d'euros.

Exosens

Exosens annonce la signature avec le ministère espagnol de la Défense d'un contrat d'approvisionnement portant sur 17 000 monoculaires de vision nocturne avec NVLS (Night Vision Lasers Spain), récemment racheté par Exosens, utilisant les tubes intensificateurs 4G 16 mm d'Exosens, qui seront livrés entre 2025 et 2028. NVLS contribue à la souveraineté européenne en renforçant sa capacité industrielle en tant que fournisseur espagnol d'équipements de vision nocturne destinés aux fantassins.

Keyrus

Le groupe de conseils communiquera ses résultats du premier semestre.

Passat

L'expert de la vente assistée par image dévoilera ses résultats du premier semestre.

Saint-Gobain

Saint-Gobain a inauguré son usine CertainTeed de plaques de plâtre située à Sainte-Catherine, près de Montréal au Canada, désormais entièrement électrifiée et alimentée par de l'hydroélectricité. Ce site devient la première usine de plaques de plâtre zéro carbone (scope 1 et 2) en Amérique du Nord et la plus grande au monde à être entièrement alimentée en électricité.

Spartoo

Le spécialiste de la vente d'articles de mode en ligne signalera ses résultats du premier semestre.

Stellantis

Stellantis N.V. a annoncé la nomination de Joao Laranjo au poste de Chief Financial Officer et membre de l'équipe de direction de Stellantis, avec effet immédiat. Joao Laranjo succède à Doug Ostermann, qui a démissionné de l'entreprise pour des raisons personnelles. Il assumera toutes les responsabilités précédemment exercées par Doug Ostermann.