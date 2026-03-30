Dékuple confirme sa dynamique de croissance
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 08:26
L'EBITDA atteint 23,7 MEUR, en légère hausse de 0,8 % sur l'année, mais marque une nette amélioration au second semestre, avec une progression de 38,4 % par rapport au premier semestre. Cette dynamique témoigne d'une montée en puissance de l'activité au fil de l'exercice.
Le résultat net part du groupe s'établit à 9,6 MEUR, soit 5,3 % du revenu net. Fort de ces performances, Dékuple proposera le versement d'un dividende de 0,76EUR par action.
Le groupe aborde les prochains exercices avec confiance, malgré un environnement contrasté, notamment en France. Il entend s'inscrire dans la trajectoire de son plan stratégique "Ambition 2030", qui vise à ouvrir un nouveau cycle de croissance rentable et durable en Europe.
Dans ce cadre, Dékuple poursuit le développement de ses activités digitales et internationales, tout en renforçant l'industrialisation de son offre de marketing à la performance, fondée sur la convergence de la data, des technologies, de l'intelligence artificielle et de la créativité. Le groupe entend également accroître la part de ses revenus récurrents à forte valeur ajoutée.
Par ailleurs, la société reste attentive aux opportunités de croissance externe, en ligne avec son ambition de s'imposer comme un leader européen de la communication et du data marketing.
Le groupe publiera le 26 mai son chiffre d'affaires du premier trimestre 2026.
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