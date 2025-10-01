 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Dékuple : Baisse de la rentabilité au S1
information fournie par EuroLand Corporate 01/10/2025 à 08:32

Publication du RN S1 2025


Au terme du premier semestre, Dékuple a publié un chiffre d’affaires en hausse de +12,3% à 117,4 M€. Le revenu net (anciennement appelé marge brute) a quant à lui connu une progression de +5,88% à 88,3 M€. L’EBITDA est ainsi ressorti en baisse de -14,1% à 10,6 M€ et le ROC a diminué de -22,4% à 6,5 M€. En bas de P&L, le RNpg s’est établi à 3,8 M€, -31,0% sous le niveau enregistré à la clôture du S1 2024.


Perspectives


Le management de Dékuple continue de dépeindre un contexte macroéconomique incertain et pesant sur les différentes activités du groupe. 2025 devrait être un exercice de transition, marquant la fin du plan Ambition 2025 et amorçant le nouveau plan stratégique quinquennal Horizon 2030 qui sera présenté en fin d’année. Par ailleurs, la société a guidé sur un chiffre d’affaires supérieur à 240 M€ (qui correspond par ailleurs à notre prévision de CA 2025 initiale).


Alors que nous maintenons notre objectif de chiffre d’affaires, nous ajustons à la baisse notre prévision d’EBITDA 2025e afin de refléter l’impact des investissements réalisés au S1 2025. Cette dernière est abaissée de -19,3% à 22,6 M€ (vs 28,0M€ auparavant) et traduit désormais une marge d’EBITDA sur le revenu net de 12,1% vs 15,1% auparavant. Toutefois, la direction a rappelé que le développement des synergies entre les différentes entités du groupe devrait progressivement contribuer à alléger la base de coûts et à soutenir un redressement de la rentabilité au-delà de 2025.


Recommandation


Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat. Après mise à jour de notre modèle de valorisation, nous abaissons cependant notre objectif de cours de -22,6% à 29,8€ (vs 38,5€ précédemment) traduisant un upside de +23,1%.

L'offre BoursoBank