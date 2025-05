Dékuple : activité en hausse au premier trimestre

(AOF) - Dékuple a fait état de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2025, ressortant en hausse de 12,2% à 58,3 millions d'euros. Le spécialiste de la communication et du data marketing en Europe a vu sa marge brute atteindre 44,2 millions d'euros sur la période, en progression de 5,8 % par rapport à l’an dernier, portée par la solide dynamique du marketing digital. Malgré un contexte économique incertain, la société entend poursuivre sa trajectoire de croissance rentable, restant "en veille active pour saisir de nouvelles opportunités en France et à l'international".

Ce mardi matin, Dékuple avait annoncé son entrée en partenariat avec l'agence créative After, située à Barcelone. "Ce rapprochement s'inscrit dans une dynamique de croissance internationale", précise dans un communiqué le spécialiste de la communication et du data marketing en Europe.

Le groupe est déjà présent en Espagne depuis plus de 20 ans à travers sa filiale Dékuple Ibéria et depuis 2024 avec son cabinet de conseil Converteo. Avec cette prise de participation majoritaire, After sera consolidée dans les comptes de Dékuple à partir du 1er mai 2025.

