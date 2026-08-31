Dékuple accroît légèrement son revenu net semestriel

Dékuple affiche un chiffre d'affaires en progression de 3,9% à 121,9 MEUR et un revenu net en hausse de 2,2% à 90,3 MEUR au titre du 1er semestre 2026, une croissance du revenu net portée par le Marketing Digital ( 8,4%) et l'International ( 37,1%).

"Au cours du semestre, nous avons poursuivi la construction d'un modèle intégré unique, permettant de connecter nos activités de Conseil et Agences à nos Datas et solutions technologiques Martech", souligne Bertrand Laurioz, le PDG de la société de communication et de data marketing.

"L'intégration et la maîtrise de l'intelligence artificielle dans toute notre chaîne de valeur ont été un facilitateur de cette accélération. Nos acquisitions ciblées sont venues renforcer la puissance de notre écosystème global", poursuit le dirigeant.

Fort de la dynamique enregistrée au 1er semestre, Dékuple affirme poursuivre le déploiement de son plan stratégique Ambition 2030 afin d'accélérer son développement dans le Marketing Digital et à l'international, tout en renforçant les synergies entre ses expertises.

Il conduira également une politique active d'investissement dans la technologie et de croissance externe ciblée, "en ligne avec son ambition et sa stratégie permettant de renforcer son leadership européen dans la communication et le data marketing".