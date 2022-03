Degroof Petercam s’allie à IDMidCaps en France

(NEWSManagers.com) - Le belge Degroof Petercam a annoncé avoir signé un accord de partenariat exclusif avec la société de recherche IDMidCaps en France. En vertu de cet accord, les deux partenaires se donnent mutuellement accès à leurs recherches respectives qu’ils distribuent sur leurs propres marchés. Degroof Petercam distribuera donc à ses clients la recherche d'IDMidCaps sur les petites et moyennes valeurs cotées en France et IDMidCaps distribuera à ses propres clients la recherche de Degroof Petercam sur les valeurs cotées aux Benelux. En outre, la banque a aussi annoncé avoir signé un autre partenariat exclusif, cette fois-ci aux Pays-Bas avec le cabinet de conseil en fusions et acquisitions IMAP Netherlands, afin d’y développer les activités de marché de capitaux.