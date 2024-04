Degroof Petercam initie la couverture d’Oncodesign Precision Medicine

Dijon (France), le 18 avril 2024 à 18h00 CEST– Oncodesign Precision Medicine (OPM) (ISIN : FR001400CM63 ; Mnémonique : ALOPM), entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision pour le traitement des cancers résistants et métastatiques, annonce aujourd’hui l’initiation de la couverture de son titre par Degroof Petercam, société de bourse et banque d’affaires.



Dans son étude d’initiation intitulée « Targeted therapies for inflammation & oncology » (Thérapies ciblées dans l’inflammation et l’oncologie), Degroof Petercam initie le suivi du titre en rédigeant sa première analyse financière sur la société, assortie d’une fourchette d’objectif de cours, située entre 1,90 et 2,70 € .



Pour recevoir l'information d'ONCODESIGN PRECISION MEDICINE (OPM) en temps réel, faites-en la demande à oncodesign@newcap.eu