Dégringolade financière, JO-2024, activités stratégiques: l'interminable feuilleton Atos

Le feuilleton de la reprise d'Atos enchaîne les rebondissements: de la volte-face du consortium mené par Onepoint aux approches du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, les soubresauts autour du groupe informatique français prennent des allures de saga, au grand dam des 100.000 employés de cet ex-fleuron lourdement endetté. Voici quatre choses à savoir sur l'entreprise, pilier technologique des Jeux de Paris cet été et responsable d'activités jugées stratégiques pour l'Etat français.

( AFP / DAMIEN MEYER )

Dégringolade financière et valse des dirigeants

Septembre 2021. Entre mauvais résultats et objectifs financiers non atteints, comptes non approuvés et relations détériorées avec les investisseurs, Atos voit sa capitalisation boursière dégringoler, jusqu'à l'éjecter du CAC 40, l'indice phare de la Bourse de Paris.

Alors qu'elle s'échangeait aux alentours de 75 euros début 2021, l'action du groupe a depuis perdu plus de 90% de sa valeur, chutant sous les deux euros.

Conséquence de ces déboires: une valse des dirigeants depuis le départ en octobre 2021 du directeur général Elie Girard, successeur en 2019 de Thierry Breton, alors appelé à la Commission européenne et qui avait été à la tête de l'entreprise pendant plus de dix ans.

A peine six mois plus tard, double coup de théâtre avec le départ surprise du nouveau patron Rodolphe Belmer et l'annonce d'un projet de scission en deux entités cotées, finalement abandonné.

Après la nomination en octobre 2023 de l'ancien banquier Jean-Pierre Mustier pour succéder à Bertrand Meunier comme président d'Atos, le groupe connaît en novembre un nouvel actionnaire de référence, le cabinet Onepoint qui acquiert 11,4% de son capital.

Début janvier 2024, le remplacement d'Yves Bernaert par le directeur financier Paul Saleh comme directeur général, après seulement trois mois en fonction, fait accélérer le processus de sauvetage d'Atos face aux milliards d'euros de dette qui l'asphyxient.

Bataille pour la reprise

Plombé par un endettement de près de 5 milliards d'euros, Atos enclenche en février une procédure de restructuration, sous l'égide de la spécialiste du sauvetage d'entreprises Hélène Bourbouloux, qui a notamment travaillé sur les dossiers Casino ou Orpéa.

Au terme d'une âpre bataille en coulisses, c'est l'offre de reprise du consortium mené par Onepoint qui est choisie début juin, au détriment de Daniel Kretinsky, après l'adhésion de la majorité des créanciers de l'entreprise.

Mais le camouflet infligé par le petit Poucet français (500 millions d'euros de chiffre d'affaires, NDLR) au milliardaire tchèque, qui enchaîne la reprise de groupes en difficulté comme l'opérateur postal britannique Royal Mail ou le distributeur Casino, ne dure qu'une dizaine de jours.

Alors que l'entreprise devait entériner l'accord de principe, un enième coup de théâtre chamboule le nouvel édifice: le consortium Onepoint a annoncé mercredi jeter l'éponge, les conditions n'étant "pas réunies pour conclure un accord".

De quoi laisser la voie libre à Daniel Kretinsky pour reprendre les discussions.

Activités souveraines

En parallèle, et avant la dissolution de l'Assemblée nationale, l'État français a répété son intention d'acquérir les activités d'Atos jugées "stratégiques", afin qu'elles ne tombent pas entre les mains d'acteurs étrangers.

Mi-juin, il a notamment fait une offre de 700 millions d'euros pour racheter une grande partie de ces activités. Elles regroupent entre autres des supercalculateurs essentiels à la simulation d'essais nucléaires, des contrats avec l'armée française et des produits de cybersécurité.

Par exemple, l'activité "Mission-Critical Systems" fournit des outils de navigation pour les forces navales et la marine marchande, assure la sécurisation des réseaux de communication à bord des avions Rafale "F4" de Dassault et gère une solution livrant à la chaîne de commandement de l'armée une carte du champ de bataille mise à jour en temps réel.

JO-2024

Gestion des accréditations, diffusion instantanée des résultats, cybersécurité... Partenaire informatique mondial du Comité international olympique (CIO) depuis 2002, Atos est chargé d'orchestrer et d'assurer l'intégration de l'ensemble des partenaires et intervenants technologiques impliqués dans les Jeux de Paris.

Outre son rôle d'intégrateur, Atos doit recueillir les résultats de chaque compétition, réaliser les classements et les transmettre aux médias en temps réel dans le monde entier.

Il a également en charge la gestion informatique de l'organisation des Jeux, comme le centre d'accréditations (15.000 athlètes et leurs équipes, des prestataires, des journalistes, des bénévoles, des forces de l'ordre...).

En matière de services de cybersécurité, c'est Eviden, la branche spécialisée du groupe, qui est à la manoeuvre, alors que les organisateurs s'attendent à ce que les JO-2024 soient la cible de très nombreuses cyberattaques.