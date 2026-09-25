Dégradation du moral des ménages en Allemagne (GfK)

Les ménages allemands abordent le mois d'octobre avec un moral en berne en raison de la récente remontée des prix de l'énergie, montre une enquête parue ce vendredi.

L'indice de confiance des consommateurs publié par l'institut GfK et le Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM) est tombé à -30,6 contre -26,8 le mois précédent et une prévision moyenne de -27 points établie par le consensus.

Les attentes en matière de revenus se sont particulièrement détériorées, passant de 1,7 à -15 en un mois du fait de la perspective d'une persistance de l'inflation, la majorité des ménages s'attendant à ce que la cherté de l'énergie vienne rogner leur pouvoir d'achat dans les mois à venir.

Plus d'épargne, moins de dépenses

Leurs perspectives économiques se sont néanmoins améliorées pour le 5e mois consécutif, passant de -3,9 à -3,4 à la faveur de la résistance de la croissance allemande.

Portée par l'IA et le commerce extérieur, la croissance allemande n'a cessé de se renforcer ces derniers mois, à tel point que la hausse du PIB devrait atteindre 1,1% cette année, puis 1,3% en 2027.

L'enquête montre cependant une propension plus importante des ménages à épargner, logiquement accompagnée d'un repli de leurs intentions d'achat.