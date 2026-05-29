Dégel USA-Iran : le CAC 40 rebondit et se rapproche des 8 300 points

Pour cette dernière mi-séance du mois de mai, les Bourses européennes rebondissent, portées par de nouveaux espoirs de paix au Moyen-Orient. "Les États-Unis et l'Iran ont fait beaucoup de progrès vers un accord mais Donald Trump n'est pas encore prêt à l'approuver", a déclaré hier le vice-président américain JD Vance. Vers 12h, le CAC 40 progresse à nouveau avec un gain de 0,94% s'approchant des 8 300 points : 8 265,95. L'Eurostoxx 50 s'adjuge 0,79% à 6 103,03 points.

Alors que le conflit entre Washington et Téhéran est entré dans son quatrième mois, les deux camps ont établi un cadre d'accord en vue d'y mettre un terme, selon des sources américaines. Il porterait sur une extension du cessez-le-feu de 60 jours mais ce point doit être approuvé par le président américain.

En amont, le site d'information américain Axios révèle que "cet accord préalable ne règle pas pour autant la question du programme nucléaire iranien". Or, il comprendrait un engagement de l'Iran à ne pas se doter de la bombe atomique.

En outre, selon Axios qui cite deux responsables américains, au sujet du détroit d'Ormuz, le protocole y prévoit un accès "illimité". En contrepartie, les Américains lèveraient le blocus des ports iraniens et suspendraient leurs sanctions pour permettre à l'Iran de vendre son pétrole.

Alors que les échanges de frappes se multiplient, Téhéran exige toujours le déblocage de 24 milliards d'avoirs gelés à l'étranger. Sur le nucléaire, la capitale iranienne décline tout transfert à l'étranger du stock d'uranium enrichi, dont Donald Trump réclame la destruction.

Dans ce contexte géopolitique très pesant, les cours du pétrole poursuivent leur repli et se situent toujours sous le seuil des 100 dollars depuis une semaine. Le Brent perd 1,36% à 92,04 USD. Le WTI cède 1,44% à 87,37 USD.

"Les prix de l'énergie ont nettement reflué cette semaine et sont revenus à leur niveau du début du cessez-le-feu mi-mai, le pétrole nettement sous les 100 dollars après avoir dépassé les 110 en milieu de mois. Les discussions entre Américains et Iraniens continuent et progressent d'après les deux côtés, mais sans avancée concrète et sans empêcher des frappes "défensives", explique dans une note d'analyse Xavier Chapard, adjoint au directeur de la recherche chez LBP AM.

Il précise, en outre, que "le prix du pétrole est au plus bas depuis les premiers jours du cessez-le-feu mi-avril alors qu'il était repassé au-dessus de 110 en milieu de mois". "Cela dit, ces prix restent 25 USD au-dessus de leur niveau d'avant la guerre en Iran et les prix du pétrole à un an restent stables, 15 USD au-dessus de leur niveau pré-crise. Les prix du gaz connaissent une évolution assez comparable", fait-il savoir aussi.

Derichebourg scintille

Dans l'actualité des sociétés cotées, Derichebourg enregistre l'une des plus fortes hausses du SBF 120 avec un bond de 7,29%. Le spécialiste du recyclage des métaux a relevé son objectif annuel d'Ebitda courant, après avoir enregistré des résultats au premier semestre supérieurs aux attentes. Il vise désormais un Ebitda courant compris entre 350 et 370 millions d'euros sur l'exercice 2025-2026, contre une fourchette précédente de 320 à 350 MEUR. Sur ce semestre, son chiffre d'affaires a atteint 1,83 MdEUR, en hausse de 7,8% sur un an.

En outre, le parquet de Paris a annoncé la mise en examen de l'avocat suisse Alexandre Montavon dans le cadre de l'enquête sur la montée de LVMH au capital d'Hermès, rapporte Reuters. Cette opération avait déclenché il y a plus de dix ans une bataille boursière et judiciaire entre les deux groupes de luxe. Mis en examen pour complicité d'abus de confiance, l'avocat suisse est soupçonné d'avoir participé au détournement d'actions Hermès appartenant à Nicolas Puech, héritier de la famille fondatrice du groupe, au profit de LVMH.

Rémy Cointreau gagne légèrement 0,3%. Avant la publication des résultats annuels du groupe de vins et de spiritueux jeudi prochain, TP Icap Midcap s'est penché sur la situation du groupe. Les analystes pensent que l'exercice 2025-2026 a été une transition, après un exercice 2024-2025 qui aura été un point bas. Ils misent désormais sur un scénario de sortie de cycle progressive, et 2026-2027 devrait être l'amorce d'une reprise encore modérée, dans un environnement où la visibilité demeure limitée, notamment sur le cognac et sur les dynamiques en Chine et aux Etats-Unis.

Worldline a finalisé la cession de ses activités de paiement en Nouvelle-Zélande à Cuscal Limited, pour une valeur d'entreprise d'environ 17 MEUR. Dans le cadre de cet accord, il continuera de fournir des services technologiques et logiciels à Cuscal pendant une période de transition.

France : l'inflation accélère à nouveau avec l'énergie en mai

Côté statistiques, sur un an, selon l'estimation provisoire de l'Insee réalisée en fin de mois, les prix à la consommation augmenteraient de 2,4% en France en mai 2026, marquant ainsi une accélération après 2,2% en avril. Cette progression s'expliquerait à nouveau par l'accélération des prix de l'énergie, portée ce mois-ci par une hausse de ceux du gaz. Sur un mois, en mai, les prix à la consommation augmenteraient pour le 4e mois consécutif, de 0,1% après 1,0% en avril. Cette légère augmentation des prix s'expliquerait par une hausse des prix de l'énergie et de l'alimentation, particulièrement de ceux des produits frais.

Au premier trimestre 2026, le produit intérieur brut (PIB) de la France en volume se replie légèrement (-0,1%), marquant ainsi une révision à la baisse de 0,1 point (après arrondi) par rapport à la première estimation publiée le 30 avril dernier par l'Insee.

De plus, en France, les dépenses de consommation des ménages français en biens se replient sur un mois de 0,5% en volume en avril, après une progression de 0,9% en mars (chiffre révisé à la hausse de 0,2 point par rapport à l'estimation initiale), selon les données CVS-CJO de l'Insee.

En Allemagne, le nombre de chômeurs a diminué de 58 000 en mai par rapport au mois précédent, pour s'établir à 2 950 000, soit une baisse de 12 000 en données corrigées des variations saisonnières. Le taux de chômage a reculé de 0,1 point à 6,3%, selon l'Agence fédérale pour l'emploi.