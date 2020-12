Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dégâts "irréparables" dans les relations USA-Chine, dit la presse à Pékin Reuters • 04/12/2020 à 05:35









par Brenda Goh et Se Young Lee PEKIN, 4 décembre (Reuters) - La presse officielle chinoise a prévenu vendredi que certains dégâts dans les relations entre Pékin et Washington étaient "irréparables", alors que l'administration de Donald Trump a pris de nouvelles mesures contre la Chine en imposant des restrictions de voyage aux Etats-Unis aux membres du Parti communiste chinois. Le China Daily, journal en langue anglaise adossé au gouvernement chinois, dit y voir des "signes inquiétants" pour les relations sino-américaines. "Même si la future administration a une quelconque intention d'apaiser les tensions qui ont été semées et qui continuent d'être semées, certains dégâts sont tout simplement irréparables, comme c'est l'intention de l'actuel président américain", écrit-il dans un éditorial. Les liens bilatéraux prennent une "voie dangereuse", ajoute le China Daily, alors que les relations entre la Chine et les Etats-Unis se sont détériorées ces derniers mois autour du commerce, de la sécurité, de la pandémie de coronavirus et de la répression à Hong Kong. Washington a placé jeudi le fabriquant chinois de puces SMIC et la compagnie pétrolière chinoise CNOOC sur la "liste noire" des entreprises que l'administration américaine accuse d'être liées ou contrôlées par l'armée chinoise. Il n'est pas certain que l'administration de Joe Biden entame un virage complet dans les relations avec Pékin. Le président élu a déclaré cette semaine au New York Times qu'il ne supprimerait pas dans l'immédiat les droits de douane mis en place par l'administration Trump sur de nombreux produits chinois. (version française Jean Terzian)

