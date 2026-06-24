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Definium Therapeutics s'envole à nouveau après une levée de fonds par émission d'actions portée à 700 millions de dollars
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 15:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 juin - ** Definium Therapeutics; DFTX.O : le titre a progressé de 16,1% à 42 dollars en début de séance mercredi, après une levée de fonds de 700 millions de dollars, supérieure aux prévisions ** DFTX a annoncé mardi soir le prix de l'offre de portant sur environ 20,6 millions d'actions à 34 dollars ** Lundi, le titre DFTX a bondi de 50% à 36,67 dollars après que la société a déclaré que son médicament à base de LSD, le DT120, avait considérablement réduit les symptômes de la dépression majeure chez les patients participant à un essai clinique de phase avancée ** Après la clôture lundi, la société a dévoilé une levée de fonds de 500 millions de dollars destinée, entre autres, à la R&D de ses produits candidats et aux préparatifs en vue d’une éventuelle commercialisation du DT120

** JP Morgan, Jefferies, Leerink et BofA sont les co-chefs de file de l’opération

** Le cours de l’action a plus que triplé depuis le début de l’année

** Les 16 analystes couvrant le titre sont tous optimistes, dont 6 attribuent la note “achat fort”; le cours cible médian est de 52 dollars, selon les données de LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 24/06/2026 à 15:56:57.

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