Definium Therapeutics bondit après la publication des résultats d'un essai clinique sur un médicament contre la dépression

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22 juin - ** L'action de la société de biotechnologie Definium Therapeutics DFTX.O bondit de 53,4 % à37,55 $

** Le titre s'apprête à enregistrer sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis mars 2024, si cette progression se confirme

** Si cette hausse se confirme, la société devrait voir sa capitalisation boursière augmenter d’environ 1,4 milliard de dollars, sur la base du nombre d’actions en circulation

** La société indique que le DT120, un médicament expérimental administré par voie orale destiné au traitement du trouble dépressif majeur – un trouble mental courant provoquant une humeur maussade persistante –, a atteint son objectif principal lors d’une étude de phase avancée

** Elle précise que les patients ont affiché une amélioration de 8,1 points de leurs scores de dépression par rapport au placebo après six semaines

** DFTX précise que les bénéfices ont été observés dès la première semaine et sont restés significatifs à 12 semaines

** Elle précise que le DT120, à base de lysergide (LSD), a été globalement bien toléré, sans problème de sécurité grave

** La société prévoit de faire passer le DT120 à la phase d’examen réglementaire; elle mène également des essais sur l’anxiété et le syndrome de stress post-traumatique (SSPT)

** Compte tenu de l'évolution du cours lors de la séance, DFTX affiche une hausse de 179,2 % depuis le début de l'année