Definium en hausse alors que J.P. Morgan attribue une note “surpondérée” à son traitement à base de LSD

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(Actualités)

9 octobre - ** L'action Definium Therapeutics DFTX.O progresse de 7,4% à 36,7 $

** Le titre est en passe d'enregistrer sa plus forte hausse journalière depuis juin, si cette tendance se confirme

** J.P. Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation “surpondérer” et un objectif de cours de 84 dollars

** La société de courtage estime que le principal candidat-médicament de Definium, le DT120 ODT, pourrait contribuer à faire évoluer le paradigme thérapeutique dans le domaine des troubles neuropsychiatriques

** Elle considère le DT120 ODT, une formulation orale de LSD en cours de développement pour le traitement du trouble dépressif majeur et du trouble anxieux généralisé, comme un “actif à risque réduit” au vu des données disponibles

** Ce nouvel objectif de cours représente un potentiel de hausse de 145,7% par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** “Même si les changements macroéconomiques pourraient représenter un risque potentiel pour un investissement dans ce secteur, nous voyons plus d’avantages que d’inconvénients pour Definium”, indique la société de courtage

** La société s’attend à une période “riche en étapes clés”, notamment le dépôt d’une demande d’autorisation auprès de la FDA au premier semestre 2027

** La société de courtage estime que le DT120 ODT pourrait générer près de 5 milliards de dollars de chiffre d’affaires cumulé d’ici 2035

**En tenant compte des fluctuations intrajournalières, le titre a plus que doublé depuis le début de l’année