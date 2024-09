Défense : Thales et WB Group signent un accord-cadre de coopération stratégique

(AOF) - Thales et WB Group (fabricant polonais d'électronique et d'aéronautique) annoncent la signature d'un accord-cadre de coopération stratégique. L'accord vise à explorer et à entreprendre des activités commerciales et technologiques communes dans le domaine de la défense, y compris les marchés fonciers, aérospatiaux, spatiaux et cybernétiques. Dans le cadre de la coopération de longue date entre les deux groupes, WBE/Radmor (fabricant polonais d'équipements de radiocommunication) a fabriqué environ 12 000 radios PR4G dans le cadre d'un transfert de production de Thales.

Les deux groupes renforcent leur coopération avec le développement conjoint d'une radio SDR certifiée polonaise, interopérable avec la flotte existante de radios WBE/Radmor afin de faciliter son adoption par les forces armées polonaises.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La fin d'un duopole ?

Depuis plusieurs décennies l'américain Boeing et l'européen Airbus se partagent 99% du marché mondial des avions de ligne de plus de 110 sièges. Ce marché pèse plus de 100 milliards de dollars par an. Néanmoins ce duopole paraît fragilisé en 2022 pour plusieurs raisons. D'abord, pour la première fois, deux avions monocouloirs moyen-courriers, le C919 du chinois Comac et le MC-21 du russe Irkut, s'apprêtent à entrer en service. A cela s'ajoute la crise du Boeing 737 MAX. Avec l'arrêt des livraisons de cet avion entre 2019 et 2021, l'équilibre de production a été rompu. En 2021 Boeing a affiché 340 livraisons, Airbus restant largement en tête, avec 611.