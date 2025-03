Défense: les industriels européens saluent le Livre blanc de la Commission

(AOF) - L’industrie européenne de la défense salue le Livre blanc sur la défense européenne présenté hier par la Commission européenne et la Haute Représentante de l’UE et le programme offrant aux États membres « des leviers financiers pour stimuler les investissements dans les capacités de défense ». L’ASD (Aerospace, Security & Defence Industries Association of Europe), qui représente les entreprises européennes du secteur, soutient en particulier l'appel du Livre blanc à une plus grande collaboration en matière d'approvisionnement.

" L'agrégation de la demande et l'harmonisation des exigences contribueraient significativement à la réalisation d'économies d'échelle, à la réduction des délais et des prix, et à l'amélioration de l'efficacité ", souligne l'association.

L'ASD salue également les mesures visant "à garantir la sécurité d'approvisionnement en matières premières et composants essentiels, à améliorer l'accès au financement, à exploiter l'ensemble de l'écosystème industriel" "à stimuler la recherche pour favoriser l'innovation et à faciliter le recrutement et la (re)qualification de la main-d'œuvre". "La simplification annoncée de la législation est tout aussi importante pour réduire les formalités administratives et surmonter les obstacles réglementaires", ajoute-t-elle.

"Le temps presse" conclut l'association: "nous appelons donc toutes les parties prenantes concernées, aux niveaux européen et national, à agir rapidement, et notamment à mettre en œuvre sans tarder les propositions formulées dans le Livre blanc".