Défense : l'UE lance un programme de 115 MEUR pour soutenir l'innovation
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 12:58
La Commission européenne annonce le lancement d'un nouvel instrument financier baptisé AGILE (Programme for Agile and Rapid Defence Innovation), doté de 115 MEUR et prévu comme projet pilote en 2027. Ce dispositif vise à accélérer le passage des technologies de défense innovantes du laboratoire au terrain.
Concrètement, il est prévu qu'AGILE finance entre 20 et 30 projets, avec une prise en charge pouvant atteindre 100% des coûts éligibles, en ciblant notamment des technologies clés comme l'IA, le quantique, la robotique ou le cyber.
Le programme répond aux limites actuelles identifiées dans l'industrie européenne de défense, notamment en matière de fragmentation, de lenteur d'exécution et d'accès difficile aux marchés pour les PME et start-up. Plus largement, il s'agira aussi de renforcer la compétitivité du secteur et d'aligner les capacités industrielles sur les besoins opérationnels des États membres.
La Commission souligne que cette initiative complète les dispositifs existants, dont le Fonds européen de défense, avec l'ambition de "faire de l'innovation un levier central de préparation face à l'évolution des menaces".
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