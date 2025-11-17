 Aller au contenu principal
CAC 40
8 163,25
-0,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Défense : des livraisons d'avions Rafale pour l’Ukraine ?
information fournie par AOF 17/11/2025 à 10:10

(AOF) - Emmanuel Macron recevra Volodymyr Zelensky ce lundi à Paris. Lors de cette rencontre, la France et l'Ukraine pourraient officialiser un accord visant à renforcer la défense aérienne de l’Ukraine. Sur X, le président ukrainien a annoncé hier qu "un accord historique a été conclu avec la France" pour "renforcer l'aviation de combat et la défense aérienne". Suite à cette annonce, les valeurs du secteur de la défense progressent en Bourse. Thales occupe la tête du CAC 40, gagnant 1,46% à 242,90 euros. Exail et Dassault Aviation figurent parmi les plus fortes progressions du SBF 120.

Ils avancent respectivement de 3,40 et 3,06%.

Sur son blog Secret Défense V2, l'ancien journaliste de l'Opinion Jean-Dominique Merchet explique que "selon les éléments fournis par l'Elysée, où Zelensky sera reçu par Emmanuel Macron, un briefing avec les industriels suivi de la "signature d'une lettre d'intention" sont prévus dans la matinée ce lundi.

L'Elysée précise que le briefing portera sur l'avion Rafale et son armement, le système SAMP/T NG avec Aster 30 B1 NT", le "radar GF300" et les systèmes de drones.

Guerre en Ukraine
Défense

Valeurs associées

DASSAULT AVIATION
285,0000 EUR Euronext Paris +3,94%
THALES
244,3000 EUR Euronext Paris +2,05%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

1 commentaire

  • 10:21

    La grosse farce, avec qu'elle argent???
    Concentrez vous à arrêter cette boucherie, bientôt il ne va plus rester un seul ukrainien en âge de faire des enfants....

Signaler le commentaire

