Défense : des livraisons d'avions Rafale pour l’Ukraine ?

(AOF) - Emmanuel Macron recevra Volodymyr Zelensky ce lundi à Paris. Lors de cette rencontre, la France et l'Ukraine pourraient officialiser un accord visant à renforcer la défense aérienne de l’Ukraine. Sur X, le président ukrainien a annoncé hier qu "un accord historique a été conclu avec la France" pour "renforcer l'aviation de combat et la défense aérienne". Suite à cette annonce, les valeurs du secteur de la défense progressent en Bourse. Thales occupe la tête du CAC 40, gagnant 1,46% à 242,90 euros. Exail et Dassault Aviation figurent parmi les plus fortes progressions du SBF 120.

Ils avancent respectivement de 3,40 et 3,06%.

Sur son blog Secret Défense V2, l'ancien journaliste de l'Opinion Jean-Dominique Merchet explique que "selon les éléments fournis par l'Elysée, où Zelensky sera reçu par Emmanuel Macron, un briefing avec les industriels suivi de la "signature d'une lettre d'intention" sont prévus dans la matinée ce lundi.

L'Elysée précise que le briefing portera sur l'avion Rafale et son armement, le système SAMP/T NG avec Aster 30 B1 NT", le "radar GF300" et les systèmes de drones.