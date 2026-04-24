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Deezer sur une bonne note en Bourse malgré un repli trimestriel
information fournie par Zonebourse 24/04/2026 à 11:25

La plateforme de streaming s'adjuge plus de 3% ce vendredi alors que le chiffre d'affaires du groupe s'élève à 131,9 millions d'euros au premier trimestre 2026, en baisse de 1,6% sur un an. A taux de change constant, le repli est limité à 0,9%.

La dynamique commerciale reste contrastée. Le nombre d'abonnés issus des partenariats ressort à 3,2 millions, en net recul de 23% par rapport à l'an dernier. En France, en revanche, les revenus progressent de 4,2%, portés par la bonne tenue des abonnements directs

À l'international, la tendance est moins favorable, avec un chiffre d'affaires en baisse de 10% sur un an, soit un recul de 8,3% à taux de change constant.

Dans ce contexte, le groupe maintient ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2026. Il confirme notamment viser un chiffre d'affaires en ligne avec ses prévisions, ainsi qu'un Ebitda ajusté et un flux de trésorerie libre positifs et durables.

Pour EuroLand Corporate, qui réitère sa recommandation à l'achat et son objectif de cours de 3 euros sur le titre, cette publication trimestrielle ressort globalement en ligne avec ses attentes. "Nous restons en attente d'éléments plus précis sur la trajectoire de rentabilité, qui demeure le coeur du dossier et le principal déterminant de la révision éventuelle de nos estimations", ajoute le bureau d'études.

Et de conclure : "Le contexte réglementaire pourrait également jouer en faveur de Deezer : si les majors poussent demain vers une transparence obligatoire sur l'origine des contenus, les plateformes devront s'équiper d'outils de détections fiables, alors qu'aucun acteur majeur n'a pour l'instant adopté une politique aussi claire que Deezer sur le sujet". Depuis le début de l'année, l'action de la plateforme de streaming recule de 1,75%.

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