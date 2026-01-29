 Aller au contenu principal
Deezer signe un accord inédit avec la Sacem pour détecter la musique générée par IA
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 17:42

Deezer a annoncé la signature d'un accord commercial avec la Sacem pour l'octroi de licence de sa technologie de détection de musique générée par intelligence artificielle. Cette première collaboration du genre vise à lutter contre les fraudes aux droits d'auteur, qui se multiplient avec la montée en puissance des outils de génération musicale. L'entreprise française ambitionne désormais de promouvoir cet outil à l'échelle de l'industrie musicale mondiale.

En 2025, Deezer affirme avoir détecté et retiré jusqu'à 85% des écoutes frauduleuses issues de la musique générée par IA, soit plus de 13,4 millions de morceaux. La plateforme reçoit chaque jour près de 60 000 titres entièrement produits par IA, représentant 39% des nouvelles mises en ligne, contre 10% au début de l'année. Son outil d'analyse, breveté et entraîné sur une base de 94 millions de morceaux, s'appuie sur des signaux audio pour repérer les signatures distinctives de générateurs comme Suno ou Udio.

Si cette technologie constitue une avancée majeure, certains acteurs du secteur jugent qu'elle ne peut suffire à encadrer l'usage de l'IA dans la création musicale. La société suédoise Stim milite pour des mécanismes de licences obligatoires et une transparence accrue sur les données d'entraînement. Deezer, qui consacre 70% des revenus des abonnements à la rémunération des ayants droit, prévoit de poursuivre ses discussions avec d'autres sociétés de gestion collective européennes et de présenter sa solution aux acteurs américains lors de la Grammy Week à Los Angeles.

