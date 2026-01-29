Deezer signe un accord inédit avec la Sacem pour détecter la musique générée par IA
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 17:42
En 2025, Deezer affirme avoir détecté et retiré jusqu'à 85% des écoutes frauduleuses issues de la musique générée par IA, soit plus de 13,4 millions de morceaux. La plateforme reçoit chaque jour près de 60 000 titres entièrement produits par IA, représentant 39% des nouvelles mises en ligne, contre 10% au début de l'année. Son outil d'analyse, breveté et entraîné sur une base de 94 millions de morceaux, s'appuie sur des signaux audio pour repérer les signatures distinctives de générateurs comme Suno ou Udio.
Si cette technologie constitue une avancée majeure, certains acteurs du secteur jugent qu'elle ne peut suffire à encadrer l'usage de l'IA dans la création musicale. La société suédoise Stim milite pour des mécanismes de licences obligatoires et une transparence accrue sur les données d'entraînement. Deezer, qui consacre 70% des revenus des abonnements à la rémunération des ayants droit, prévoit de poursuivre ses discussions avec d'autres sociétés de gestion collective européennes et de présenter sa solution aux acteurs américains lors de la Grammy Week à Los Angeles.
Valeurs associées
|1,135 EUR
|Euronext Paris
|+2,71%
A lire aussi
-
Après la révélation d'un contrat passé avec la police américaine de l'immigration (ICE), les appels à la responsabilité et à la transparence se multiplient à l'égard du groupe français d'informatique Capgemini , qui assure que ce contrat n'est pas "en cours d'exécution". ... Lire la suite
-
Les actions américaines du secteur des logiciels s'effondrent en raison des craintes de perturbation liées à l'IA
Les actions américaines du secteur des logiciels ont chuté jeudi après que les perspectives décevantes de SAP en matière d'informatique dématérialisée et la chute de ServiceNow après la publication des résultats ont renforcé les inquiétudes selon lesquelles les ... Lire la suite
-
Les actions de Microsoft MSFT.O ont baissé de 10,3 % dans les premiers échanges après que des dépenses record en IA et un ralentissement de l'élan du cloud ont ébranlé les investisseurs La société est en passe de connaître sa plus forte baisse en une seule journée ... Lire la suite
-
C'est "une surprise" pour les chercheurs : les ours polaires du Svalbard ont augmenté leur corpulence, résistant mieux que prévu au réchauffement climatique accéléré qui frappe la région, conclut une étude publiée jeudi, même si cette adaptation pourrait être de ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer