Deezer s'associe à Bouygues Telecom

Deezer poursuit sa stratégie de partenariat et s’allie à Bouygues Telecom pour permettre aux clients de l’opérateur de bénéficier de l’un des meilleurs services de streaming musical.



Paris, le 7 novembre 2022 - Deezer (Euronext Paris : DEEZR), le service mondial de streaming musical, et Bouygues Telecom, opérateur global de communication en France, ont conclu un partenariat de distribution. Deezer poursuit sa stratégie de croissance B2B grâce à ce nouvel accord clé sur son plus grand marché.



À compter de ce jour, Bouygues Telecom propose à ses clients des offres promotionnelles pour accéder au service de streaming Deezer proposant un catalogue musical de plus de 90 millions de titres, des fonctionnalités uniques et innovantes et la richesse éditoriale de Deezer. Les abonnés peuvent profiter entre autres des fonctionnalités parmi les plus avancées du marché tel que Songcatcher, Lyrics et de l'algorithme de recommandation Flow proposant des playlists inspirées de leurs morceaux préférés et adaptées à leurs humeurs.