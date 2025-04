Deezer révèle que 18% des nouvelles musiques publiées chaque jour sur sa plateforme sont entièrement générés par intelligence artificielle

Paris, 16 avril 2025 - Deezer, la plateforme mondiale de streaming musical, reçoit chaque jour plus de 20 000 pistes entièrement générées par IA. Ce qui représente plus de 18% de tous les contenus mis en ligne, une augmentation par rapport aux 10% comptabilisés en début d’année, lorsque Deezer lançait son outil de pointe dans la détection de musique générée par IA.



“Les contenus générés par IA continuent d’affluer sur les plateformes de streaming tel que Deezer, et nous ne voyons aucun signe de ralentissement”, a déclaré Aurélien Hérault, Chief Innovation Officer de Deezer. “ L’IA générative a le potentiel d'impacter positivement la création et la consommation de musique, mais nous avons besoin d’approcher ce développement avec responsabilité et soin afin de protéger les droits et les revenues des artistes et compositeurs, tout en maintenant une certaine transparence auprès des fans. Grâce à notre outil novateur nous retirons déjà totalement tous les contenus générés par IA des recommandations algorithmiques.”