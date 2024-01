Deezer nomme Ivana Kirkbride Chief Commercial Officer afin d’accélérer le développement de ses partenariats et son expansion internationale.

La nouvelle Chief Commercial Officer de Deezer pilotera le déploiement de partenariats commerciaux majeurs pour étendre la présence mondiale du groupe et accélérer sa croissance.



Paris, le 9 Janvier, 2024: Deezer (Paris Euronext: DEEZR), l'une des plus grandes plateformes d'expériences musicales au monde, a nommé Ivana Kirkbride, professionnelle chevronnée dans les domaines des médias et de la tech, au poste de Chief Commercial Officer, à compter du 9 janvier 2024. Ivana rejoint l'équipe de direction de Deezer avec pour mission d'accélérer le déploiement des partenariats de l'entreprise à l’international. Elle reportera directement au Directeur Général Adjoint, Stéphane Rougeot, et sera basée au siège de Deezer à Paris.



« Le modèle de partenariat de Deezer a créé de nombreuses opportunités au sein de l'industrie musicale, permettant à de nombreuses entreprises d'atteindre une croissance durable », a déclaré Ivana Kirkbride, la nouvelle Chief Commercial Officer.



« Forts de ces succès, je suis enthousiaste à l'idée d'intégrer les équipes de Deezer à Paris afin de propulser la plateforme vers de nouveaux horizons à l'échelle

internationale. Nous allons développer de nouveaux partenariats stratégiques innovants au sein de nombreux secteurs et de nouveaux marchés, et ainsi accélérer notre croissance rentable pour les années à venir. »