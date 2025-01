Deezer et la Sacem vers une rémunération plus équitable des droits d’auteurs

(AOF) - Deezer, spécialiste de streaming musical, et la Sacem annoncent l'adoption du modèle de redistribution dit " Artist-Centric " pour les droits d'auteurs sur Deezer en France. "Il s'agit de la première mise à jour mondiale du modèle depuis l'introduction du streaming il y a plus de quinze ans", précise un communiqué.

Ce modèle de redistribution vise à mieux récompenser les artistes et créateurs et leurs communautés de fans engagés et fidèles, en s'assurant que la plateforme valorise la musique que les fans apprécient vraiment.

L'introduction de ce modèle alternatif " Artist-Centric " renforce l'objectif commun de Deezer et de la Sacem pour une meilleure rémunération aux créateurs. De plus, précise la plateforme parisienne fondée en 2007, cette approche s'appuie sur des mécanismes renforcés pour lutter contre la fraude, préservant ainsi l'intégrité de la consommation des contenus musicaux.

