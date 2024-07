Deezer annonce une croissance de +14,9% et des résultats records au S1 2024, et relève son objectif d'EBITDA ajusté 2024

Paris, 30 juillet 2024, 17:45 CEST - Deezer (Euronext Paris : DEEZR ; ISIN : FR001400AYG6), la plateforme mondiale d'expériences musicales, publie ses résultats pour le semestre clos le 30

juin 2024, tels qu'approuvés ce jour par son Conseil d'administration.



Stu Bergen, directeur général par intérim de Deezer, a commenté : « Ces résultats positifs témoignent de la solide performance de Deezer. L'entreprise est en bonne voie pour atteindre la

rentabilité et nous sommes tous fiers des succès du premier semestre. Deezer occupe une place unique dans l'écosystème musical, soutenant les artistes, les auteurs-compositeurs et les

ayants droit grâce à des initiatives centrées sur la transparence, l'équité et l'innovation en matière de streaming musical. Deezer met en relation les artistes et les fans grâce à un large

éventail d'expériences et de fonctionnalités musicales uniques. »