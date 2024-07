Deezer : Accélération au S1

Publication des résultats du S1 2024

Premier semestre excellent pour Deezer qui publie des résultats de très bonne facture tant sur la croissance que la rentabilité. Sur la première partie de l’année, le groupe enregistre un CA en hausse de +14,9 % à 267,9 M€ (vs 233,2 M€) et en ligne avec nos attentes. De plus, la rentabilité du groupe s’est améliorée. En bonne progression, l’EBITDA ajusté atterrit à -5 M€, contre -13,1 M€ l’année précédente. A la suite de cette bonne publication, le management réitère son optimisme concernant ses objectifs 2024 et revoit à la hausse son attente d’EBITDA ajusté. Désormais la guidance implique 1/ un CA en progression de +10% sur l’année, 2/ la diminution des pertes sur l’EBITDA ajusté inférieur à -10 M€ (contre -15 M€ précédemment) et 3/ un FCF positif.

Perspectives positives pour l’année 2024 et guidance réitérée

Le management a réitéré sa confiance dans l’atteinte de ses objectifs 2024 et a revu à la hausse ses attentes d’EBITDA ajusté. Malgré des effets de bases plus compliqués annoncés pour la seconde partie de l’année, Deezer table sur une croissance de son chiffre d‘affaires 2024 de +10%. La réduction significative de la perte d’EBITDA ajusté est attendue désormais à -10 M€ en 2024, vs -15 M€ précédemment et -28 M€ en 2023. Enfin, le groupe ambitionne également un FCF positif pour l’exercice.

Estimations

Suite à cette bonne publication, nous sommes confiants dans l’atteinte des objectifs et confirmons nos estimations pour l’exercice en cours à savoir, un CA de 540,5 M€e (+11,5% y/y), un EBITDA ajusté de -9,3 M€e ainsi qu’un FCF positif de 1,7 M€e.

Recommandation

Suite au transfert de la société sur Euronext Growth, nous recommandons désormais Deezer à Achat avec un objectif de cours inchangé de 3,00€ par titre.