Deere: trimestriels en baisse, mais consensus battu

(CercleFinance.com) - Deere & Company a publié jeudi des résultats trimestriels en baisse et élargi son objectif de résultat annuel du fait de l'environnement actuel.



Son bénéfice net sur son deuxième trimestre décalé, clos fin avril, a atteint 1,8 milliard de dollars, soit 6,64 dollars par action, contre 2,4 milliards de dollars (8,53 dollars par action) un an plus tôt.



Les analystes anticipaient en moyenne un bénéfice par action de 5,64 dollars.



Le chiffre d'affaires net s'est quant à lui replié de 16% à 12,76 milliards de dollars, alors que le consensus visait 10,80 milliards.



'En dépit des difficultés qui se présentent sur le court terme, nous demeurons confiant dans l'avenir', a déclaré son directeur général John May.



Le bénéfice net attribuable du premier constructeur mondial d'engins agricoles pour l'exercice financier 2024/2025 devrait se situer entre 4,75 et 5,50 milliards de dollars.



