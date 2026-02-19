Deere revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice net pour l'ensemble de l'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de machines agricoles Deere & Co DE.N a relevé jeudi sa prévision de bénéfice net pour l'ensemble de l'année, bénéficiant de mesures antérieures de réduction des coûts qui ont permis d'amortir l'impact de la faiblesse de la demande d'équipements.

La société s'attend à ce que le bénéfice net pour 2026 se situe entre 4,5 et 5 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 4 à 4,75 milliards de dollars.