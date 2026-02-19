 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Deere revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice net pour l'ensemble de l'année
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 12:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de machines agricoles Deere & Co DE.N a relevé jeudi sa prévision de bénéfice net pour l'ensemble de l'année, bénéficiant de mesures antérieures de réduction des coûts qui ont permis d'amortir l'impact de la faiblesse de la demande d'équipements.

La société s'attend à ce que le bénéfice net pour 2026 se situe entre 4,5 et 5 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 4 à 4,75 milliards de dollars.

Valeurs associées

DEERE & CO
592,880 USD NYSE -1,35%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank