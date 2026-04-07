Deere parvient à un accord dans le cadre d'un procès sur le droit à la réparation aux États-Unis

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Le fabricant de matériel agricole Deere

DE.N a annoncé lundi qu'il avait conclu un accord pour résoudre un litige multidistrict aux États-Unis concernant le droit des clients à réparer son matériel.