Deere parvient à un accord dans le cadre d'un procès sur le droit à la réparation aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le fabricant de matériel agricole Deere
DE.N a annoncé lundi qu'il avait conclu un accord pour résoudre un litige multidistrict aux États-Unis concernant le droit des clients à réparer son matériel.
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