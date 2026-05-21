Deere dépasse les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre mais maintient ses prévisions pour l'ensemble de l'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les secteurs de la construction et de la petite agriculture sont à l'origine des résultats supérieurs aux prévisions

* La demande dans le segment principal reste modérée

* Le titre recule de 3% en pré-ouverture

(Réécriture du paragraphe 1 pour indiquer que les bénéfices trimestriels de Deere ont dépassé les estimations, ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 2 et 3, et d'un commentaire d'analyste au paragraphe 9) par Nandan Mandayam

Le fabricant de matériel agricole Deere

DE.N a dépassé jeudi les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre, grâce à une amélioration de la demande pour ses machines de petite agriculture et de construction, mais a maintenu inchangées ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année.

Son segment de la construction s'est révélé être un point positif pour Deere, alors que des années de faiblesse des prix des récoltes et de hausse des coûts ont conduit les agriculteurs à reporter leurs achats de nouveaux équipements agricoles.

Le mois dernier, les concurrents de Deere dans le secteur des équipements de construction, Caterpillar CAT.N et CNH Industrial CNH.N , ont indiqué aux investisseurs qu'ils avaient constaté une amélioration de la demande pour leurs produits, les concessionnaires choisissant d'augmenter leurs stocks.

Le segment de la petite agriculture de Deere a enregistré une hausse de 16% de son chiffre d'affaires, tandis que celui du segment « Construction » a bondi de 29% pour le trimestre clos le 3 mai. Ces deux segments ont contribué à hauteur de 62% au chiffre d'affaires net de la société, qui a progressé de 5,4% pour atteindre 11,78 milliards de dollars.

Deere, dont le siège se trouve à Moline, dans l'Illinois, a également indiqué avoir bénéficié d'un remboursement de droits de douane de 272 millions de dollars.

Le plus grand fabricant mondial de matériel agricole a toutefois évoqué des défis sur le marché agricole et a maintenu inchangée sa fourchette cible de bénéfice net pour l'ensemble de l'année, comprise entre 4,5 et 5 milliards de dollars.

L'action Deere a brièvement progressé après l'annonce des résultats, avant de reculer de 3% dans les échanges avant l'ouverture.

“Bien qu’encouragés par la bonne tenue du segment de la construction, les investisseurs restent à l’affût de signes de reprise dans les segments agricoles, qui continuent d’afficher des résultats mitigés à l’échelle mondiale”, a déclaré Kristen Owen, analyste chez Oppenheimer.

Le segment Production & Agriculture de précision, le plus important de l'entreprise, a enregistré une baisse de 14% de son chiffre d'affaires en raison de la faiblesse de la demande d'équipements lourds tels que les moissonneuses-batteuses.

La société est sous pression pour réduire ses coûts dans ce segment, alors que l'on s'attend à une baisse du revenu agricole net aux États-Unis cette année.

Deere a affiché un bénéfice net trimestriel de 6,55 dollars par action. Les analystes tablaient en moyenne sur 5,70 dollars par action, selon les données compilées par LSEG. Son chiffre d'affaires net trimestriel de 11,78 milliards de dollars a dépassé les prévisions des analystes, qui s'élevaient à 11,54 milliards de dollars.