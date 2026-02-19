Deere bat le consensus et relève ses objectifs, la demande se raffermit
Dans un communiqué, le groupe américain dit désormais anticiper un bénéfice net part du groupe de 4,5 à 5 milliards de dollars sur l'exercice en cours, à comparer avec une prévision précédente allant de 4 à 4,75 milliards de dollars.
Sur le premier trimestre de son exercice 2025/2026 décalé, clos fin janvier, son chiffre d'affaires net s'est inscrit en hausse de 13% à plus de huit milliards de dollars, sous l'effet d'une reprise de la demande, tout particulièrement sur les segments des équipements de construction et du petit matériel agricole (motoculteurs et mini-tracteurs).
Le groupe de Moline (Illinois) explique que son activité a été portée par des livraisons supérieures aux prévisions et par un accroissement de son carnet de commandes, qui s'est appuyée sur une croissance soutenue chez une multitude de clients et dans plusieurs régions géographiques.
Son bénéfice net a atteint 656 millions de dollars sur le trimestre écoulé, soit 2,42 dollars par action, contre 869 millions de dollars (3,19 dollars par action) un an plus tôt.
L'action Deere, qui a gagné 18% au cours des 12 derniers mois, contre un gain de 12% pour l'indice S&P 500, réagissait en hausse de plus de 5% jeudi matin en cotations avant-Bourse.
