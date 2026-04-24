DeepSeek présente un nouveau modèle d'IA adapté pour fonctionner sur les puces Huawei

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* DeepSeek affirme que le V4 surpasse les autres modèles open source

* La collaboration étroite avec Huawei contraste avec la dépendance antérieure vis-à-vis des puces Nvidia

* DeepSeek affirme que le V4 est particulièrement adapté au travail des agents IA

(Rédaction complète, avec ajout des commentaires des analystes et des implications pour Nvidia) par Eduardo Baptista, Ethan Wang et Che Pan

DeepSeek, la start-up chinoise dont le modèle d'IA à faible coût a stupéfié le monde l'année dernière, a dévoilé vendredi un aperçu d'un nouveau modèle très attendu, adapté à la technologie des puces Huawei, soulignant ainsi l'autosuffisance croissante de la Chine dans ce secteur.

La version Pro du nouveau modèle surpasse les autres modèles open source dans les benchmarks de connaissance du monde, n'étant devancée que par le modèle à code source fermé Gemini-Pro-3.1 de Google GOOGL.O , a déclaré DeepSeek.

La collaboration étroite avec Huawei HWT.UL sur le nouveau modèle, le V4, contraste avec la dépendance passée de DeepSeek vis-à-vis des puces de Nvidia NVDA.O .

“C’est un événement majeur pour l’industrie chinoise de l’IA”, a déclaré He Hui, directeur de la recherche sur les semi-conducteurs au cabinet de conseil Omdia.

“Les puces Ascend de Huawei constituent la meilleure alternative nationale à Nvidia, et le fait de prendre en charge DeepSeek V4 montre que les meilleurs modèles d’IA chinois peuvent désormais fonctionner sur du matériel chinois.”

La plupart des principaux modèles d'IA sont entraînés et fonctionnent sur des puces fabriquées par Nvidia. Huawei a déclaré que ses puces avaient été utilisées dans une partie du processus d'entraînement du V4.

Le revirement de DeepSeek souligne les inquiétudes exprimées par le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, et d’autres, selon lesquelles l’entreprise américaine risque de perdre son écosystème de développeurs en Chine en raison des contrôles à l’exportation américains et de la volonté de Pékin de parvenir à l’autosuffisance.

“Le jour où DeepSeek sortira d’abord sur Huawei, ce sera un résultat catastrophique pour notre pays”, a déclaré Jensen Huang lors d’une interview accordée ce mois-ci au podcast Dwarkesh.

LA COLLABORATION ÉTROITE ENTRE HUAWEI ET DEEPSEEK

DeepSeek a souvent été la cible d'accusations de la part de Washington et de ses concurrents américains, selon lesquelles son succès serait en grande partie dû à une utilisation abusive du savoir-faire américain. Le lancement de vendredi intervient au lendemain de l'accusation portée par la Maison Blanche contre la Chine d'avoir volé la propriété intellectuelle des laboratoires américains d'IA à une échelle industrielle.

Il n'était toutefois pas certain que cette affaire soit suffisamment grave pour peser sur les relations avant la visite du président américain Donald Trump à Pékin le mois prochain, où il doit rencontrer le dirigeant chinois Xi Jinping.

De son côté, DeepSeek a reconnu avoir utilisé des puces Nvidia, mais n'a pas précisé si ces puces en particulier faisaient l'objet d'interdictions d'exportation. L'entreprise a également déclaré n'avoir pas utilisé intentionnellement de données synthétiques générées par OpenAI.

Washington a commencé à restreindre l'accès de la Chine aux puces d'IA avancées fabriquées par des entreprises américaines en 2022 et, depuis lors, Pékin a accéléré ses efforts pour atteindre l'autosuffisance technologique.

Huawei a déclaré avoir travaillé en étroite collaboration avec DeepSeek afin que les nouveaux modèles V4 puissent fonctionner sur l'ensemble de sa gamme de systèmes Ascend haute performance.

Nvidia doit désormais faire face à une bataille encore plus difficile pour regagner des parts de marché en Chine.

En janvier, l'administration Trump a donné son feu vert à la vente en Chine des puissantes puces H200 de Nvidia, mais selon certaines sources, les livraisons auraient été bloquées en raison de désaccords sur les conditions de vente tant en Chine qu'aux États-Unis.

Les actions de Nvidia sont restées stables en pré-ouverture. Les fabricants de puces chinois ont rebondi grâce aux anticipations d'une utilisation plus large des puces locales, Huahong Semiconductor 1347.HK et SMIC 0981.HK bondissant respectivement de 15% et 10%.

DEEPSEEK FAIT DÉSORMAIS FACE À DE NOMBREUX CONCURRENTS

De nombreux gouvernements occidentaux et certains gouvernements asiatiques ont interdit à leurs institutions et à leurs fonctionnaires d'utiliser DeepSeek, invoquant des préoccupations liées à la confidentialité des données. Néanmoins, les modèles de DeepSeek ont toujours figuré parmi les plus utilisés sur les plateformes internationales hébergeant des modèles open source.

En Chine, bien qu'il ait atteint le statut de champion national il y a un an, son avance s'est évaporée face à une multitude d'offres concurrentes proposées par des rivaux nationaux.

DeepSeek a déclaré vendredi que la version V4 serait particulièrement adaptée au travail des agents IA, qui peuvent exécuter des tâches plus complexes que les chatbots mais nécessitent une plus grande puissance de calcul.

Reste à voir quel sera son succès.

“La rapidité avec laquelle de nouveaux modèles d'IA apparaissent rend difficile l'identification d'un vainqueur définitif. Nous pensons que le marché ne suit pas un scénario de type ‘le gagnant rafle tout’; au contraire, le succès dépendra de la monétisation, des taux d'adoption et de la pérennité des revenus générés par les services”, ont déclaré les analystes de Citi dans une note.

Cela dit, la sortie du V4 a fait chuter les actions de ses concurrents , Zhipu AI 2513.HK et MiniMax 0100.HK perdant tous les deux 9%.

Le V4 est également disponible dans une version Flash moins coûteuse. Les versions préliminaires permettent à l'entreprise d'intégrer les retours d'expérience du monde réel et d'apporter des modifications avant le lancement du produit final. DeepSeek n'a pas communiqué de calendrier concernant la date à laquelle le modèle devrait être finalisé.

Détenue par la société chinoise High-Flyer Capital Management, DeepSeek vise à lever des fonds pour une valorisation supérieure à 20 milliards de dollars, selon un article publié ce mois-ci par The Information, qui indiquait également que les géants technologiques Alibaba 9988.HK et Tencent 0700.HK étaient en pourparlers pour prendre des participations.