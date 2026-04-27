DeepSeek-Le nouveau modèle d'IA accueilli avec réserve dans un secteur en pleine mutation

par Eduardo Baptista

La réaction du marché à la présentation par DeepSeek de son modèle d'intelligence artificielle (IA) de nouvelle génération tant attendu s'est jusqu'à présent avérée modérée, comparée au choc provoqué l'an dernier par le lancement des modèles d'IA à bas coût de la start-up chinoise.

Considéré comme un "cygne noir" sur les marchés, ce lancement avait provoqué une réévaluation brutale des hypothèses concernant les coûts, la concurrence et la capacité de la Chine à innover sous le poids des restrictions américaines sur les puces - déclenchant un mouvement de vente mondial sur le secteur de la technologie.

Mais la réaction mitigée observée jusqu'à présent face à DeepSeek-V4, lancé vendredi, souligne à quel point ces hypothèses ont rapidement évolué. Investisseurs comme acteurs du secteur se sont habitués à des modèles peu coûteux et hautement efficaces développés dans des conditions de contraintes informatiques, réduisant ainsi l’effet de surprise.

"Cette annonce a suivi un parcours plutôt prévisible", pointe Lian Jye Su, analyste chez Omdia, soulignant que les avancées en matière d’architectures de modèles et d’efficacité ont depuis été largement explorées dans l’industrie et le monde universitaire.

Selon Artificial Analysis, DeepSeek-V4 Pro affiche une amélioration significative par rapport aux versions précédentes mais ne surpasse pas clairement les autres principaux modèles "à poids ouvert" de ses rivaux tels que Kimi et Qwen.

Le choc provoqué par l'émergence de DeepSeek l'an dernier intervenait par ailleurs dans un contexte de valorisations élevées des entreprises technologiques américaines et d'anticipations sur une domination continue d'une poignée d'acteurs du segment.

Ces conditions ne sont plus réunies.

"L'anticipation de l'émergence de nouveaux acteurs est désormais intégrée dans les valorisations", estime Lian Jye Su, ajoutant que les marchés sont devenus plus réalistes quant aux capacités et aux limites de l'IA.

Parallèlement, la concurrence s'est intensifiée en Chine où plusieurs entreprises ont lancé des modèles de plus en plus performants, érodant l'avance relative prise par DeepSeek.

Pour Alfredo Montufar-Helu, directeur général d’Ankura China Advisors, l'importance de DeepSeek-V4 réside moins dans son impact sur le marché que dans la course à la suprématie technologique entre les États-Unis et la Chine.

DeepSeek a adapté son modèle de nouvelle génération pour qu'il fonctionne de manière optimale sur les puces du géant chinois Huawei, alors que le durcissement par les Etats-Unis des contrôles à l'exportation vise à priver le marché chinois de l'accès aux puces américaines de pointe qui alimentent le développement des modèles d'IA.

"L'effet de surprise, c'était l'année dernière – cela est déjà pris en compte dans les cours", explique Alfredo Montufar-Helu. "Ce qui importe désormais, c'est de savoir si la Chine peut continuer à progresser dans le développement de l'IA, et éventuellement le faire avec ses propres puces – les implications géopolitiques seraient considérables."

(Rédigé par Eduardo Baptista, version française Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)