deepc s’associe à Intrasense pour accélérer les parcours oncologiques grâce aux scanners de routine

Munich, Allemagne & Montpellier, France, 28 janvier 2026 - Le scanner abdominal constitue l’un des principaux points de pression en radiologie. Les volumes élevés, les longues listes d’examens à interpréter et les suivis oncologiques complexes rendent difficile l’assurance d’un rendu à la fois précis et rapide. Lorsque des anomalies discrètes au niveau du foie, des os ou du pancréas se perdent parmi des milliers de coupes, de petites omissions peuvent ralentir l’ensemble du parcours patient. Intrasense répond à cette réalité opérationnelle avec DUOnco™, une suite de trois solutions d’IA autonomes co-développées avec Guerbet, qui permettent de rendre les lésions plus visibles dès les flux de travail quotidiens. Intrasense et deepc s’associent pour rendre ces solutions accessibles via deepcOS®.