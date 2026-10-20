Deep Fission remporte un contrat d'approvisionnement en électricité pour un projet pouvant atteindre 150 MW

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20 octobre - ** Les actions de Deep Fission ( FISN.O ), société spécialisée dans le développement de réacteurs nucléaires, ont progressé de 6,8% à 3,9 dollars avant l'ouverture du marché

** La société a annoncé la signature d’un accord d’achat d’énergie avec la Great Plains Development Authority portant sur une phase initiale pouvant atteindre 150 MW

** Cet accord transforme une lettre d’intention datée de décembre 2025 en un contrat définitif portant sur un projet commercial dans le cadre du projet pilote mené par Deep Fission pour le compte du ministère américain de l’Énergie

** Il engage Deep Fission à mener à bien le projet et à fournir de l’électricité une fois l’autorisation obtenue et l’exploitation lancée

** La société vise une mise en service commerciale d’ici le 30 septembre 2028, avec une capacité pouvant atteindre 2 000 MW lors des phases ultérieures

** Le titre FISN a chuté de 77,1% depuis son introduction en bourse en juin