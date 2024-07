Découvrez les dernières performances de la SC ESG Tendances Pierre, avec le commentaire de la gestion immobilière de Swiss Life Asset Managers France

SWISS LIFE AM

Objectif de gestion

ESG Tendances Pierre est un Autre FIA constitué sous la forme d'une Société Civile à Capital Variable disponible uniquement comme Unité de Compte de contrats d'assurance vie ou de capitalisation.

La société a pour objectif de proposer aux investisseurs une exposition principalement immobilière et des perspectives de rendement et de valorisation sur une durée de placement recommandée de 8 ans.

Avec le Label ISR, elle vise, outre des objectifs financiers, l'atteinte d'objectifs extra financiers, qui se traduisent par l'intégration de critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (dans la sélection et la gestion des actifs (hors poche de liquidité) détenus par la société.

La poche immobilière est composée d'actifs du secteur de l'immobilier d'entreprise ou d'actifs résidentiels situés en France métropolitaine, ainsi que dans les pays membres de l'OCDE.

Nouvelle acquisition pour la SC ESG Tendances Pierre – Fin mai 2024 !

Des locaux d'activités dédiés à la formation des pilotes de lignes.

Situé à Roissy et jouissant de la dynamique économique de l'aéroport Charles de Gaulle à proximité, ce bâtiment d'activité d'environ 3 600m² est loué à SIMAERO, fournisseur mondial indépendant de formations sur simulateurs de vol pour les compagnies aériennes :

une localisation stratégique : implanté dans une zone recherchée, l'actif est situé au sein du Parc Mail et de la ZAC de la Demi-Lune de Roissy ;

implanté dans une zone recherchée, l'actif est situé au sein du Parc Mail et de la ZAC de la Demi-Lune de Roissy ; un centre de formation à la pointe de la technologie : d'une surface totale de 3 629m², les locaux sont composés d'une zone de bureau, de simulateurs de vol ainsi des salles de formation ;

d'une surface totale de 3 629m², les locaux sont composés d'une zone de bureau, de simulateurs de vol ainsi des salles de formation ; un locataire solide et de long terme : le bâtiment est loué depuis sa livraison en 2010 à un locataire de premier plan, SIMAERO, reconnu pour sa fiabilité et son expertise dans le domaine de la formation aéronautique.

Avertissement

ESG Tendances Pierre est un produit complexe éligible en unités de comptes des contrats d'assurance vie et décapitalisation, présentant différents risques à prendre en compte, notamment des risques liés aux marchés immobiliers et à la détention d'actifs immobiliers qui peuvent varier à la hausse comme à la baisse, de liquidité des parts liés notamment à la suspension et au report des demandes de rachat, liés à la valorisation des actifs et des parts de cette société. La souscription des parts d'ESG Tendances Pierre est réservée aux Investisseurs Autorisés (tels que définis dans le Document d'Information et dans les Statuts). L'investissement sur ce fonds comporte un risque de perte en capital. Pour plus d'informations sur les risques, veuillez consulter les documents réglementaires disponibles sur demande auprès de la Société de Gestion.

