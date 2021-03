Découvrez l'indice Janus Henderson Global Dividend

L'indice Janus Henderson Global Dividend (JHGDI) est une étude à long terme qui vise à dégager les tendances en matière de dividendes au niveau mondial. Il mesure l'évolution des dividendes versés par les multinationales à leurs investisseurs, en prenant 2009 comme année de référence (valeur de l'indice 100). L'indice est libellé en dollars US et ventilé par région, industrie et secteur. Ceci permet aux lecteurs de facilement comparer les dividendes de pays tels que les États-Unis, représentant une part importante des dividendes à l'échelle internationale, ainsi que ceux de pays plus petits, tels que les Pays-Bas.Le rapport permet aux lecteurs de mieux comprendre l'univers des titres privilégiant le revenu.

