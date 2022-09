Décollecte record sur les fonds actions au Royaume-Uni en août

(NEWSManagers.com) - Les investisseurs britanniques ont retiré 1,9 milliard de livres (2,2 milliards d'euros) des fonds actions commercialisés au Royaume-Uni en août, selon les données de Calastone. Il s'agit d'une décollecte record, les précédents, d'un montant d'1,5 milliard de livres, datant de juin et juillet 2016 dans la foulée du vote en faveur du Brexit. Calastone précise que ces sorties sont davantage dues à un choix de sortie des fonds des investisseurs plutôt qu'à une chute des ordres d'achat. Le mouvement de vente d'ampleur sur les actions s'étant étalé de mi-juillet à mi-août a pesé lourd dans ces choix puisque les fonds actions au Royaume-Uni ont décollecté à hauteur de 2,33 milliards de livres sur la période.

Cette décollecte a d'abord été observée sur les fonds investis en actions britanniques, qui ont accusé des rachats de 759 millions de livres en août et que les investisseurs locaux désertent continuellement depuis maintenant 15 mois. Les fonds actions nord-américaines, européennes et Asie-Pacifique ont aussi souffert des sorties des investisseurs britanniques. Une seule catégorie de fonds actions a trouvé grâce aux yeux des investisseurs britanniques en août. A savoir les fonds investis dans les compagnies d'infrastructures et d'énergies renouvelables qui ont collecté 146 millions de livres.

Depuis le début de l'année, les investisseurs britanniques ont retiré 4,3 milliards de livres des fonds actions.