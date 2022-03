Décollecte hebdomadaire historique pour les fonds actions européennes

(NEWSManagers.com) - La guerre en Ukraine et les sanctions financières prises par les pays occidentaux contre la Russie ont mis fin à deux mois consécutifs de collecte des fonds actions, au profit de stratégies sécurisées. Entre le 24 février et le 2 mars, les investisseurs ont retiré 5 milliards de dollars (4,6 milliards d’euros) des fonds actions, une baisse presque uniquement nourrie par la défiance envers les marchés européens, selon le "Flow Show", le rapport hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. Les investisseurs se sont rués dans le même temps sur les véhicules considérés comme les plus sûrs, à savoir les fonds monétaires (+ 46 milliards), la dette souveraine (+6 milliards) et les fonds or (+1,9 milliard). Les fonds obligataires ont, dans leur ensemble, vécu une huitième semaine de décollecte consécutive.

La décollecte historique des fonds actions européennes s’élève à 6,7 milliards de dollars de sorties en une semaine. La région concentre la grande majorité des craintes des investisseurs, puisque les fonds actions américaines n’ont rendu que 0,3 milliard de dollars, quand les fonds actions japonaises et émergentes ont chacun collecté 1,3 milliard de dollars. Sur le marché américain, la crainte d’une accélération de l’inflation a profité aux fonds sectoriels sur les matériaux, qui ont reçu un montant lui aussi historique, mais à la hausse (+4,1 milliards de dollars), et l’énergie (+2,4 milliards). La décollecte s’est, elle, répartie entre les fonds de financières (-3,5 milliards de dollars), d'immobilier (-1,1 milliard), et de style croissance (-2,2 milliards).

Dans l’univers obligataire, seuls les fonds de dettes souveraines ont trouvé grâce aux yeux des investisseurs, avec 6 milliards de dollars de collecte, dont 0,8 milliard sur les stratégies indexées à l’inflation. Les fonds de dettes d’entreprises investment grade, high yield et émergentes ont eux enregistré de nouvelles sorties pour la huitième semaine d'affilée, avec -7,8 milliards de dollars pour les premiers, - 2,2 milliards pour les deuxièmes et - 3,1 milliards pour les troisièmes.