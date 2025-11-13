Décollage d'une fusée New Glenn de Blue Origin pour une mission sur Mars

Blue Origin, la firme spatiale détenue par le milliardaire Jeff Bezos, a effectué jeudi en Floride le lancement de sa fusée New Glenn pour ce qui constitue son vol inaugural pour le compte de la Nasa, transportant à cette occasion deux sondes devant mener une mission scientifique sur Mars.

La fusée géante a décollé depuis la base spatiale de Cap Canaveral, à la suite de plusieurs reports ces derniers jours à cause des conditions météorologiques, près de dix mois après un test de lancement réussi effectué en janvier dernier.

Cette mission a pour but principal d'évoluer en orbite de Mars pour analyser la manière dont les vents solaires interagissent avec le champ magnétique de la planète.

(Joe Skipper à Cap Canaveral, avec la contribution de Steve Gorman à Los Angeles et Joey Roulette à Washington; version française Jean Terzian)