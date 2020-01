Déclaration du nombre total de droits de vote et du nombre d'actions composant le capital au 31 décembre 2019

Déclaration du nombre total de droits de vote et du nombre d'actions composant le capital au 31 Décembre 2019Sophia Antipolis, FranceNombre d'actions composant le capital 12 127 425Nombre réel de droits de vote* (déduction faite des actions auto-détenues**) 12 081 767Nombre théorique des droits de vote* (y compris actions auto-détenues**) 12 104 225(*) Les actions de préférence de catégorie E sont sans droits de vote(**) En application de l'article 223-11 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés FinanciersA propos de Median Technologies : Median Technologies fournit des solutions et des services d'imagerie innovants afin de faire progresser les soins de santé pour tous. Nous exploitons la puissance de l'imagerie phénomique pour contribuer à l'émergence de nouvelles thérapies et stratégies de traitement pour les patients. Nos solutions pour l'analyse et la gestion des images médicales dans les essais cliniques en oncologie et notre plateforme d'imagerie phénomique iBiopsy® alliées à l'expertise de nos équipes contribuent à la découverte de nouveaux médicaments et de nouveaux outils de diagnostic, afin de surveiller les maladies et d'évaluer la réponse des patients à leur thérapie. Median Technologies aide les sociétés biopharmaceutiques ainsi que les professionnels de sant