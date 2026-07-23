Deckers Outdoor revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

DECK.N , filiale de Deckers Outdoor, a revu à la hausse jeudi ses prévisions de bénéfice annuel, misant sur la bonne tenue de la demande des consommateurs pour ses chaussures de course.

La société prévoit un bénéfice annuel par action compris entre 7,35 et 7,50 dollars, contre une prévision précédente de 7,30 à 7,45 dollars.