Deckers Outdoor bondit, Hoka et Ugg dopent les ventes annuelles et les prévisions de bénéfices
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 12:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 janvier - ** Les actions du fabricant de chaussures de course Hoka Deckers Outdoor DECK.N augmentent de près de 14 % à 113,85 $ avant le marché

** La société a revu à la hausse ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels , aidée par une demande soutenue pour les nouveaux modèles Bondi et Clifton de Hoka au prix fort

** DECK s'attend à des ventes annuelles comprises entre 5,40 et 5,42 milliards de dollars, contre une projection précédente de 5,35 milliards de dollars

** La maison de courtage Citi augmente le PT de 130 à 135 $, citant la reprise des ventes américaines des deux marques, y compris dans le canal direct au consommateur, et maintient la note "achat"

** Jefferies relève le PT de 105 à 118 $, encouragé par un impact tarifaire plus faible que prévu et par les ventes DTC de chaussures Ugg

** Piper Sandler augmente le PT de 85$ à 95$, ajoute que la demande future est essentielle pour Hoka après une croissance solide dans les canaux DTC et de vente en gros

** 14 courtiers sur 27 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 11 à "conserver" et 2 à "vendre" ou moins; leur PT médian est de $118

** En 2025, DECK était en hausse d'environ 48%

Valeurs associées

DECKERS OUTDOOR
99,920 USD NYSE +2,41%
Fermer

