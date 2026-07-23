Deckers, le fabricant des bottes UGG, maintient ses prévisions de chiffre d'affaires annuel ; son cours de bourse recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juillet - ** L'action de Deckers Outdoor DECK.N , société mère de Hoka et UGG, a reculé de 3,4 % à 93 dollars lors des négociations après clôture

** DECK revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel , misant sur la résilience de la demande des consommateurs pour ses chaussures de course, en particulier dans le segment des ventes directes aux consommateurs, qui génèrent des marges élevées

** La société prévoit un BPA compris entre 7,35 et 7,50 dollars pour l'exercice 2027, contre une prévision antérieure de 7,30 à 7,45 dollars

** La société maintient ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

** Affiche un bénéfice de 94 cents par action au premier trimestre, contre une estimation des analystes de 87 cents – données compilées par LSEG

** Le chiffre d’affaires net des ventes directes aux consommateurs au premier trimestre progresse de 8,4 %, contre une hausse de 0,5 % un an plus tôt

** L'objectif de cours médian des 27 courtiers couvrant le titre s'établit à 130 dollars – données LSEG

** Le titre a perdu environ 7 % depuis le début de l'année