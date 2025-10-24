Deckers, la société mère de Hoka, s'effondre à cause des tarifs douaniers et de l'incertitude économique

L'incertitude économique et les droits de douane nuisent aux prévisions de ventes annuelles de Deckers

Deckers prévoit un comportement prudent des consommateurs en raison des tarifs douaniers

Les actions de Deckers ont chuté d'environ 50 % depuis le début de l'année

Les actions de Deckers Outdoor

DECK.N ont chuté de 14,5% vendredi après que le fabricant de chaussures ait annoncé des prévisions de ventes annuelles à la baisse , l'incertitude économique et les coûts des tarifs douaniers réduisant la demande pour ses chaussures aux États-Unis.

Le fabricant des baskets Hoka et des bottes UGG subit le contrecoup des tarifs douaniers du président Donald Trump, qui ont pesé sur les dépenses discrétionnaires des consommateurs américains en proie à l'inflation et soucieux de leur budget.

"Les résultats et les perspectives sont décevants, et nous sommes de plus en plus préoccupés par UGG", a souligné Joseph Civello, analyste chez Truist, ajoutant que le pic de croissance pour ses baskets et ses bottes pourrait être passé et que la concurrence croissante dans un contexte de resserrement des poches des consommateurs indique une baisse.

À l'instar de ses homologues du secteur, Deckers a procédé à des hausses de prix sélectives pour se protéger des droits de douane américains imposés aux importations vietnamiennes et des marchandises réacheminées via le Vietnam , où elle s'approvisionne pour la plupart de ses produits.

"Pour l'exercice 27, nous prévoyons que les tarifs douaniers continueront d'exercer une pression, mais nous prévoyons également des compensations partielles par d'autres augmentations de prix (, étant donné que les consommateurs ont accepté les augmentations de prix jusqu'à présent)," ont déclaré les analystes de Raymond James.

Le mois dernier, son homologue Nike NKE.N a également mis en garde contre les pressions tarifaires et la faiblesse du marché chinois, en dépit d'une augmentation surprise de ses bénéfices.

Deckers prévoit des ventes annuelles d'environ 5,35 milliards de dollars, contre des estimations de 5,45 milliards de dollars selon les données compilées par LSEG.

La société a déclaré jeudi qu'elle s'attendait à ce que les consommateurs soient plus prudents, car l'impact des droits de douane et des augmentations de prix se fera sentir aux États-Unis au second semestre.

Pour le deuxième trimestre, Deckers a enregistré des ventes de 1,43 milliard de dollars, supérieures aux estimations de 1,42 milliard de dollars, et a réalisé un bénéfice de 1,82 dollar par action, dépassant les estimations de 1,58 dollar par action.

Son multiple de bénéfice prévisionnel sur 12 mois, une référence commune pour l'évaluation des actions, est de 15,37, derrière celui de Nike qui est de 34,61. Les actions de Deckers ont baissé de 50 % depuis le début de l'année.