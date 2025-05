Décision de justice favorable pour Regeneron au détriment d'Amgen

(AOF) - Un jury fédéral de l’État du Delaware aux États-Unis a donné raison à Regeneron sur Amgen dans le procès antitrust. La justice a accordé à Regeneron 406,8 millions de dollars : 135,6 millions de dollars de dommages et intérêts compensatoires et 271,2 millions de dollars de dommages et intérêts punitifs. Ces derniers peuvent être accordés pour sanctionner une partie pour un comportement scandaleux et la dissuader, ainsi que d’autres, de se livrer à des comportements similaires à l’avenir.

Selon ce jury fédéral, Amgen a enfreint les lois antitrust en créant un système de vente groupée exploitant illégalement ses anti-inflammatoires phare (Enbrel et Otezla) pour convaincre les gestionnaires de régimes d'assurance médicaments de sélectionner Repatha comme produit exclusif d'une catégorie au détriment du Praluent développé conjointement par Regeneron et Sanofi (Regeneron détient les droits exclusifs pour les États-Unis).

Cette pratique anticoncurrentielle a exclu un traitement innovant du marché de la PCSK9, une protéine, sans que cela soit fondé sur son mérite clinique ou son prix.